Usuários da rede socioassistencial de Presidente Kennedy participam de minicurso de culinária

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Presidente Kennedy, por meio do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), realizou na útima sexta-feira (1º) uma oficina de produção de caldos com os usuários da rede socioassistencial.

Por meio de ações deste cunho, objetiva-se a promoção do fortalecimento dos vínculos, melhorias na autoestima dos públicos atendidos e a inclusão produtiva com vistas a potencializar a geração de renda na família, possibilitando assim uma melhoria da qualidade de vida.

Para os próximos meses estão previstas mais oficinas na área da gastronomia das quais serão destinadas ao público da política de Assistência Social. Para mais informações os interessados poderão procurar a Agência Municipal de Treinamentos localizada à rua Olegário Fricks, nº 56, centro, em frente à Praça da Bíblia. Informações também podem ser solicitadas por meio do telefone (28) 3535-1231.

