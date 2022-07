Trisal faz ensaio de gestante: 'Com nós três, que somos os pais'

Por Redação - Redação 47

Por Uol Universa

Juntos há quase um ano, o trisal formado pela arquiteta Maria Carolina Rizola, 30, o bombeiro Douglas Queiroz, 33, e a consultora comercial Klayse Marques, 34, está à espera do primeiro filho, Henrique, que pode nascer a qualquer momento. Na conta oficial do trio no Instagram, foram compartilhadas algumas fotos do ensaio gestante feito pelos três.

O Henrique, filho do trisal, já tem padrinhos definidos. “Decidimos que queremos registrar todos os momentos do neném, tanto na minha barriga quanto quando ele nascer. Fizemos esse ensaio nós três, que somos os pais, e vamos fazer o newborn também”, contou Maria Carolina para Universa. É ela quem carrega o bebê na barriga.

Muito animados, segundo ela, o trio não sabe mais o que fazer enquanto esperam a chegada do filho. “Estamos muito ansiosos e animados. Já arrumamos a mala de maternidade dele umas três vezes”, conta. Maria Carolina completa 37 semanas na próxima quinta-feira (7) e o bebê pode nascer a qualquer momento.

A previsão é que ele chegue até dia 28 de julho, mas no último final de semana o bebê andou dando sinais que pode chegar bem antes disso. Henrique, inclusive, já tem padrinhos e local de batismo. “Serão os pais da Klayse. Vamos fazer a cerimônia na cidade natal dela, Campos Gerais, em Minas Gerais”, contou Carol. Agora é só aguardar a chegada do bebê.

