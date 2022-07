Trilhos de ferrovia são alvos de criminosos em Soturno, distrito de Cachoeiro

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 94

Os trilhos de uma ferrovia que passa por Cachoeiro de Itapemirim estão sendo alvos de criminosos. A denúncia foi feita pelo grupo “Amigos da Ferrovias ES”, aqui do município, que cuida e zela por esses locais.

O local em que os furtos foram registrados fica próximo ao km 496, no trecho que liga a Serra de Soturno a Cobiça. O grupo, que descobriu o crime enquanto realizava a limpeza do local, disse que cerca de 45 metros de trilhos já foram levados.

“Somos um grupo de amigos que resolveram se juntar para salvar parte de nossa ferrovia, aqui no sul do Estado. Nossa finalidade é explorar os trechos abandonados, fazendo a limpeza e desobstrução da via, com um trabalho totalmente voluntário. Começamos a limpeza neste trecho há uns três meses e, assim, descobrimos o que estava acontecendo”.

A ferrovia em questão, há anos não está funcionando e, por isso, encontra-se em estado de abandono. O que acaba sendo alvo fácil de bandidos, que revendem o produto após o furto.

“Fazemos todo o trabalho com recursos próprios ou através de vaquinhas, para custear combustível e mão de obra. Cuidamos para preservar parte da nossa história”, finalizou o grupo.

Após descobrir a situação, os “Amigos da Ferrovias ES” procuraram a VLI, empresa controladora da ferrovia para fazer a denúncia e, também, registraram Boletim de Ocorrência.

Crime está sendo investigado

A VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica, esclareceu por meio de nota, que está ciente do acontecimento e que as autoridades de segurança pública já atuam no caso. A companhia informou que seus ativos são monitorados e que, quando constatadas ocorrências do gênero, aciona as polícias Civil e Militar para que seja feita a devida investigação, visando, sempre que possível, a recuperação dos bens subtraídos e que os responsáveis respondam judicialmente por seus atos.

Já segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

