Trânsito entre os bairros Ferroviários e Ibitiquara terá alterações a partir de segunda (25) em Cachoeiro

A partir da próxima segunda-feira (25), haverá alterações no trânsito de vias importantes nos bairros Ferroviários e Ibitiquara, em Cachoeiro. O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego na região, além de aumentar a segurança viária.

Os veículos que cruzarem a Ponte de Ferro, vindos do Centro, terão que seguir pela avenida Pinheiro Júnior, e não poderão mais acessar a avenida Ubaldo Caetano Gonçalves (Linha Vermelha), que se tornará via de mão única entre o Tiro de Guerra e o antigo Detran.

Como alternativa, os condutores poderão realizar o contorno pela rua Eduardo Gomes (ladeira ao lado Tiro de Guerra), que terá seu sentido invertido, passando a ser mão única para subida. Dali, o motorista pode seguir à esquerda (em direção ao antigo Detran) ou à direita (sentido Colégio Cristo Rei).

Quem trafegar pela Ubaldo Caetano Gonçalves e desejar acessar a Pinheiro Júnior terá, como alternativa, descer pela Ladeira Madre Gertrudes (portão lateral do Colégio Cristo Rei), que também terá inversão em seu sentido – mão única descendo.

A sinalização de trânsito nesses locais já está sendo atualizada, sob supervisão das Secretarias Municipais de Obras (Semo) e Mobilidade, Urbanismo e Cidade Inteligente (Semurb). Durante os primeiros dias de mudanças, agentes de trânsito estarão nos locais orientando os condutores.

“Essas mudanças integram um planejamento que está em andamento há alguns anos, já testado no ano de 2019. Nosso principal objetivo é melhorar a fluidez do trânsito nessa região, que recebe uma grande quantidade de veículos diariamente. Pedimos para que os condutores redobrem a atenção até que se habituem com as mudanças que serão implementadas”, destaca o secretário municipal de Mobilidade, Urbanismo e Cidade Inteligente de Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

