Tradicional Festa das Neves começa neste domingo (31) em Presidente Kennedy

Marco no turismo religioso de Presidente Kennedy, a tradicional Festa das Neves acontece entre os dias 31 de julho e 05 de agosto. A Paróquia Nossa Senhora das Neves, com o apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, preparou uma programação voltada para as centenas de fiéis que comparecem todos os anos ao Santuário.

A Paróquia realizará novena e missa todos os dias. O ponto alto da festa é o dia 05 de agosto, Dia de Nossa Senhora das Neves, com a tradicional missa campal às 10h. Em seguida acontece a procissão com queima de fogos.

A Igreja de Nossa Senhora das Neves é Patrimônio Artístico e Histórico do Espírito Santo, e foi construída pelo Padre José de Anchieta, com mão de obra de escravos e índios purís e botocudos. A primeira igreja, de madeira, foi construída em 1581, na Planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana.

Após um incêndio, que destruiu o templo original, foi construída em 1694 a igreja atual, feita com pedra, barro, areia e óleo de baleia. Uma lenda quase contribuiu para o afundamento do altar da igreja tricentenária: haveria embaixo da fundação do local um tesouro, o que levou muitos a uma busca desenfreada. Sem tesouro, ficou apenas a depredação de um patrimônio artístico e histórico, que foi restaurado.

Confira a programação completa:

31 de julho (domingo)

18h – Carreta saindo da antiga Igrejinha rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Neves

19h – Missa no Santuário de Nossa Senhora das Neves

01 de agosto (segunda-feira)

19h – Missa presidida pelo Pe. Rogério Guimarães de Almeida Cunha – Jerônimo Monteiro

02 de agosto (terça-feira)

19h – Missa presidida pelo Pe. Valdece Schuenk – Itaipava

03 de agosto (quarta-feira)

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio Valdeir Duarte de Queiroz – Itaóca Pedra

04 de agosto (quinta-feira)

19h – Missa presidida pelo Pe. José Carlos Brasil de Magalhães – Cachoeiro de Itapemirim

05 de agosto (sexta-feira) – Feriado Municipal

06h – Missa presidida pelo Pe. Josimar Azevedo Pirovani – Marataízes

08h – Missa presidida pelo Pe. Alexandro Matos – São Francisco

10h – Missa presidida pelo Arcebispo – Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa Cachoeiro de Itapemirim e concelebrada com os padres presentes

13h – Missa presidida pelo Pe Carlos Renato Carriço – Marataízes

15h – Missa presidida pelo Pe. Antônio da Luz Miranda – Presidente Kennedy

17h – Missa presidida pelo Pe. Antônio da Luz Miranda – Presidente Kennedy

Atenção:

– Haverá todos os dias 05 de cada mês missa às 15h.

– A paróquia oferecerá do dia 31/07 a 05/08, os serviços de cantina e venda de artigos religiosos.

– Haverá, todos os dias, atendimento para confissão e bênçãos na sacristia.

