Torneio de Boas Vindas: Five Tecnologia retoma competições de jogos eletrônicos

Pammela Volpato

Após algum tempo parada por conta da pandemia, a Five Tecnologia está retomando sua famosa programação de competições de jogos eletrônicos, ou E-Sports (nome dado às competições de jogos virtuais, uma modalidade que vem ganhando popularidade nos últimos anos). E o retorno será em grande estilo com a realização do Torneio de Boas Vindas, totalmente gratuito e online.

No próximo dia 14 de agosto, a partir das 15h, oito equipes se enfrentam no Valorant, um jogo de modalidade FPS tático 5×5 com personagens marcantes, mecânica de tiro precisa e habilidades únicas.

A competição será no estilo “mata-mata” e a equipe que vencer a disputa avança de fase. “Faremos um sorteio com as equipes participantes para que elas se enfrentem até chegarmos a uma campeã”, explica o organizador do torneio João Vitor Bandeira.

Cada equipe contará com cinco participantes. As inscrições ainda estão abertas e qualquer pessoa de qualquer idade, sexo ou lugar pode participar. A premiação será em créditos dentro do jogo, sendo: 1000 VP; 800 VP; 600 VP e 400 VP para cada jogador das equipes que conquistarem do primeiro ao quarto lugar, respectivamente.

Essa é a primeira vez que a Five Tecnologia realiza uma competição de Valorant. “Esse torneio, como o próprio nome já diz, marcará o retorno dos nossos campeonatos. A galera pode se preparar que teremos muitos torneios, de várias modalidades, inclusive torneios presenciais”, frisa João.

Os interessados em participar do Torneio de Boas Vindas da Five Tecnologia podem se inscrever mandando uma mensagem para o WhatsApp: (28) 99945-2429 ou clicando aqui.

O evento será transmitido ao vivo na TWITCH FiveTorneios.

Sobre a Five Tecnologia

Atuando há dez anos no mercado, a Five Tecnologia é uma empresa especializada que oferece o melhor em termos de hardware e tecnologia para notebooks, computadores e computadores gamer.

Com duas lojas físicas em Cachoeiro (Shopping Sul e Quiosque no Perim Center), além de uma loja virtual, a Five disponibiliza para os clientes todos os itens de informática e equipamentos para gamer, além de serviços de manutenção. Com compromisso e responsabilidade, contando com um time de profissionais qualificados, a Five Tecnologia presta uma eficiente assistência técnica em qualquer tipo ou marca de computadores e notes.

Para maior conforto e comodidade dos clientes, a empresa conta com serviço de leva e traz.

Serviço

www.fivetecnologia.com.br

Instagram: @fivetecnologia

Telefone: (28) 3518-0522

WhatsApp: (28) 99932-3132

