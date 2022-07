TJES firma convênio com Amunes e Prefeitura de Cachoeiro para virtualização de processos

Por Redação - Redação 28

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), firmou dois novos convênios, na tarde da última segunda-feira (18), para acelerar a digitalização de processos. As novas parcerias foram firmadas com a Amunes, Associação dos Municípios do Estado, e com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a OAB Subseção Cachoeiro de Itapemirim.

O presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, destacou que colocar a tecnologia da informação como ponto central é uma realização para todos, tanto para quem atua na instituição quanto para quem recorre ao Poder Judiciário e ao Poder Público. Portanto, essas parcerias são fundamentais para a melhoria da prestação jurisdicional.

O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do Tribunal de Justiça, destacou que este movimento de digitalização de processos começa a ganhar corpo em todo o estado, e a contribuição de Cachoeiro de Itapemirim e da Amunes vêm na hora precisa, na hora certa.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e diretor-presidente da Amunes, Victor da Silva Coelho, que possui formação em ciência da computação, ressaltou que, os últimos anos trouxeram muitos avanços tecnológicos, como o processo digital, e que o cidadão só tem a ganhar com este projeto, que traz muitos benefícios para a sociedade.

Por meio do convênio com a Amunes, cada município representado pela Associação se responsabilizará diretamente pela digitalização dos respetivos processos de interesse da Fazenda Pública Municipal.

O documento foi assinado pelo presidente do TJES, pelo presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do TJES, pelo diretor-presidente da Amunes, pela secretária-executiva da Associação, Christiane Linhalis, e pelo advogado da instituição Luciano Ceotto.

Já o convênio com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que também prevê a digitalização de processos, foi assinado pelos desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Pedro Valls Feu Rosa, o prefeito do Município, o juiz diretor do Fórum, Eduardo Geraldo de Matos, o presidente da OAB Subseção Cachoeiro de Itapemirim, o advogado Adilio Neto.

