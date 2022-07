Tirullipa e Deolane Bezerra são alvos de mandados de busca e apreensão da PF

Por Redação - Redação 78

Após um pedido do Ministério Público de São Paulo, na última quarta-feira (14), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa da advogada e influencer digital, Deolane Bezerra, e do humorista Tirullipa, em Alphaville. De acordo com o colunista LeoDias, do portal Metrópoles, a investigação é sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.

Na residência de Deolane foram apreendidos um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, dois relógios da marca Rolex e dois da grife Bvulgari (segundo a investigada, os itens seriam cópias) e um celular iPhone 13 Pro Max. Um dos carros vale cerca de R$ 1 milhão.

Já na casa do humorista, foram apreendidas quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil, R$ 27.601 (vinte e sete mil e seiscentos e um reais) em notas de dinheiro, quatro agendas com anotações, duas folhas com vários nomes de pessoas distintas, uma folha manuscrita a caneta constando o nome de nascimento de Tirullipa, Everson de Brito Silva, e informações a serem incluídas em seu Imposto de Renda, anotações sobre despesas com aluguel e condomínio, um aparelho celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

Assessoria de Deolane se manifesta

Por meio de uma nota enviada à imprensa, assessoria jurídica da advogada e influenciadora Deolane Bezerra comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line.

Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora.

Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial.

Cumpre salientar que, repudiamos e tomaremos as providencias cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância a limitação do segredo de justiça para o apuratório, é o que temos no momento para explicitar.

Assessoria de Tirullipa também se manifesta

“Em atenção ao que vem sendo vinculado na mídia acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Além disso, não configura como investigado no inquérito.

Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada.

Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes de seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com a investigação e à disposição da Justiça”.

Empresa também emite nota

Após a divulgação dos detalhes do inquérito para apurar irregularidades da Betzord e a associação de vários famosos com a empresa, Lucas Tylty, que hoje movimenta quase 2 milhões de seguidores no Instagram e é um dos fundadores, divulgou um comunicado esclarecendo que a investigação tem como objetivo o comércio de rifas nas redes sociais e que provará a legalidade de seus atos.

Segundo o site Metrópoles, Betzord, na verdade é nome fantasia da Primontent (empresa do mesmo segmento) e também consta Matheus Gomes e Rafael Gomes como criadores.

Confira a nota:

“A Betzord tomou conhecimento que está sendo investigada por autoridade policial em inquérito para apurar o comércio de rifas nas redes sociais. A empresa está buscando as autoridades policiais para mostrar que sempre atuou de forma correta e em estrito respeito às normas legais.

Em respeito aos seus consumidores reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais e seu produto é registrado nos órgãos competentes.

A empresa contribui e sempre irá contribui com as investigações e quando oportunizado irá mostrar a legalidade de seus atos.

A todos os nossos clientes, informamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e continuaremos e seguiremos atuando com responsabilidade.”

