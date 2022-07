Termina neste fim de semana pesquisa sobre perfil do turista que visita o Espírito Santo no Inverno

Por Redação - Redação 11

Termina neste domingo (31) o período de coleta de informações com os turistas no Espírito Santo. Trata-se da pesquisa para identificação do perfil dos turistas no Estado na temporada do Inverno. As abordagens estão sendo realizadas em 14 municípios que integram cinco regiões turísticas do Estado. A pesquisa é uma ação da Secretaria de Turismo (Setur) e a expectativa é de que até o fim do mês de agosto o resultado seja divulgado.

O objetivo da pesquisa é obter informações importantes para a gestão e monitoramento da atividade turística do Estado, tais como: origem dos turistas, gasto médio, hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem, avaliação de destinos e equipamentos turísticos e o perfil socioeconômico do turista nesta época do ano. As entrevistas são realizadas nos principais atrativos turísticos de cada município.

Os pesquisadores estão identificados com colete e crachá da empresa vencedora da licitação Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A coleta de informações é realizada por meio de tablets ou smartphones e o trabalho é monitorado pela equipe do Observatório de Turismo da Setur em tempo real.

As informações coletadas vão colaborar na definição de ações de promoção e de políticas públicas tanto no Estado quanto nos municípios.

