Suspeito de assassinar duas pessoas no Espírito Santo é preso em São Paulo

As investigações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz resultaram na prisão de um homem de 30 anos, no município de Santa Izabel, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (11). Ele é suspeito de ser autor de um duplo homicídio ocorrido contra um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 anos, ocorrido no bairro Rio Preto, em Aracruz, no dia 29 de maio deste ano.

As apurações demonstraram que logo após o fato, o suspeito se escondeu na casa de familiares e, posteriormente, fugiu para a cidade de Santa Isabel, em São Paulo, onde se hospedou na casa de um irmão. Desde então, a DHPP manteve contato frequente com a Delegacia de Polícia de Santa Isabel. Após trocas de informações, a equipe paulista realizou diligências investigativas e conseguiu prender o suspeito na localidade de Portal, na saída para cidade de Igaratá/SP.

“O procurado se surpreendeu com a ação policial, bem como por ter sido encontrado, e, inicialmente, tentou se identificar com o nome de um irmão, porém foi devidamente reconhecido pelos policiais que já tinham a fotografia do suspeito. Ele foi recolhido na unidade policial onde desejou se manter em silêncio quanto ao duplo homicídio. Posteriormente, ele será encaminhado ao presídio paulista”, contou o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.

Motivação

As investigações apontaram que o homem morava com as vítimas e, os três realizavam tráfico de drogas no bairro Rio Preto. Entretanto, no decorrer das atividades ilícitas ocorreu uma grave desavença entre eles. Sendo que, no dia do crime, os jovens retornaram para o imóvel, onde foram surpreendidos pela ação do suspeito, que atirou e assassinou as vítimas. Quando a Polícia Civil chegou ao local, foram encontradas 48 pedras de crack, 21 pinos de cocaína e duas buchas de maconha.

O preso de 30 anos tem passagens no Espírito Santo por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e corrupção de menores, além de já ter fugido do sistema prisional capixaba.

