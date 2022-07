Sorriso Maroto em Cachoeiro: Faltam 15 dias para show do maior grupo de pagode de todos os tempos

Por Redação - Redação 87

Faltam apenas 15 dias para o show do Sorriso Maroto em Cachoeiro. O maior grupo de pagode de todos os tempos se apresenta em Cachoeiro com outras atrações que prometem sacudir o Parque de Exposições. No palco se apresentam a cantora Paula Neves com a sua banda, os Djs Taigo Resende, Gustavo o Brabo e Japa Dj. O evento contará ainda com a apresentação do grupo Mais Swing.

Os ingressos já estão o terceiro lote.

O show acontece no dia 22 de julho, no parque de exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. A organização é de Ramon Silveira, responsável por outros grandes eventos realizados em Cachoeiro.

“O nosso time está pronto e será uma noite inesquecível. Sorriso Maroto promete um show espetacular, a turnê AMA será lançada no nosso Estado aqui em Cachoeiro. Comenta Ramon.

Os ingressos antecipados para o show podem ser adquiridos no site https://lebillet.com.br/.

Nos pontos físicos também: em Cachoeiro, na Pimenta Prata (Centro) e na Loja Priscila Pizzol Para Elas (Shopping Sul); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

Os ingressos estão sendo vendidos no terceiro lote e está no valor de R$ 60,00 Área Premium e R$ 110,00 a Área Vip.

SORRISO MAROTO

Quase dois anos depois da gravação do projeto “A.M.A – Antes que o Mundo

Acabe”, na Praia do Francês, em Alagoas, o grupo Sorriso Maroto se prepara para

cair na estrada com o show que virou o DVD de mesmo nome e que acumula mais

de 100 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo.

Os dois primeiros passos da turnê foram dados com três apresentações esgotadas

no Rio de Janeiro e duas em São Paulo. Segundo o vocalista Bruno Cardoso, o

musical vem ainda mais carregado de energia boa por conta de estar de volta aos

palcos. “Gravamos esse projeto em fevereiro de 2020, antes de tudo acontecer e só

agora estamos falando sobre a retomada. Estamos muito felizes com a volta e não

vemos a hora de viajar o Brasil todo de novo, levando música e alegria para um

recomeço geral”, completa.

O repertório do show é formado por canções repletas do melhor pagode,

experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação

coletiva através da música. A inédita “Nosso Flow”, que mistura o pagode com o

trap, “100 Likes”, que já alcançou o single de Ouro, e “Reprise”, que fez parte do

DVD anterior do grupo são algumas das músicas escolhidas para o show. O público

poderá ouvir também as faixas “50 Vezes”, música que marcou uma virada do

Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, e “Primeiros Erros”, sucesso conhecido

pelo grupo Capital Inicial e “Eu Topo” que também já conquistou o single de ouro,

escolhida como música de trabalho por seu clima romântico.

Fruto das experiências pessoais do vocalista Bruno Cardoso e do desejo do grupo

de viver em um mundo melhor, o projeto AMA foi gravado com um visual

deslumbrante e contou com diversas participações. O DVD reúne, ao todo, 20

faixas, incluindo medleys, sendo 12 canções inéditas, e tem direção e cenário da

UnicFilm, por Fernando Trevisan.

Para as apresentações, o grupo segue todas as recomendações indicadas pelo

Ministério da Saúde, como o uso obrigatório de máscara, capacidade reduzida e

distanciamento de mesas. “A gente acredita que esse movimento de retomada das

atividades, com todos os cuidados, é uma forma também de motivar a galera a

seguir em frente, voltar a sorrir e retomar suas rotinas. Para nós, músicos, estar no

palco tem um sentimento de esperança muito grande”, reflete Bruno.

Mais informações

Sorriso Maroto

Data: 22 de julho de 2022

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ingressos: Área Premium – 60,00 e Área Vip – 110,00

Venda na internet: CLIQUE AQUI

Venda ponto físico: Cachoeiro, na Pimenta Prata (Centro) e na Loja Priscila Pizzol Para Elas (Shopping Sul); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

