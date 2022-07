Solução para entrega de encomendas em condomínios residenciais sem portaria é implantada no ES

Por Redação - Redação 8

Os moradores de um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha/ES, estão recebendo suas encomendas com mais comodidade e segurança, mesmo não estando presentes no momento da entrega pelo carteiro. Isso porque o local conta agora com uma Caixa de Correio Inteligente: a primeira instalada no Espírito Santo.

A solução funciona da seguinte forma: o carteiro faz sua identificação no equipamento por meio de uma chave eletrônica, seleciona o tamanho do compartimento compatível com o pacote a ser entregue e informa o número do apartamento do destinatário. A notificação ao morador é realizada por mensagem automática (SMS) após a entrega da encomenda. Ao chegar em casa, o morador se identifica utilizando também uma chave eletrônica, e o equipamento libera o acesso ao compartimento correspondente, permitindo a retirada do objeto com comodidade e segurança.

Pensada para ajudar consumidores que geralmente não estão em casa para receber as encomendas, a solução também tem por objetivo melhorar a efetividade da entrega.

Como adquirir – Os condomínios e empresas que desejarem aderir à Caixa de Correio Inteligente devem conhecer o termo de condições de prestação do serviço e verificar a lista de empresas credenciadas no site dos Correios. Após a instalação, é necessário entrar em contato com os Correios para que a entrega das encomendas passe a ser feita nesses dispositivos. É importante enfatizar que todos os processos de venda, instalação, manutenção e suporte são de responsabilidade do fornecedor e que as condições devem ser negociadas diretamente entre ele e os condomínios interessados.

Os armários automatizados são fabricados por empresas que passaram por um criterioso processo de credenciamento. Algumas das características dessas caixas que priorizam a segurança são abertura dos compartimentos exclusivamente por meio do módulo de acesso e identificação dos usuários única e individualmente. Além disso, a integração do sistema das caixas aos sistemas dos Correios também possibilita mais segurança e agilidade na distribuição de encomendas. A modernização dos serviços de entrega só é possível porque a empresa está atenta às tendências mundiais e ao uso de novas tecnologias que possibilitam mais comodidade aos clientes e a otimização dos processos de trabalho.

Como funciona – Os condomínios contratam a Caixa de Correio Inteligente (CCI) de uma das empresas credenciadas. Para verificar a lista de empresas que já foram homologadas e conhecer o termo de condições de prestação do serviço, é só acessar o site dos Correios. Após a instalação, um representante do condomínio entra em contato com os Correios para que a entrega das encomendas passe a ser feita nos armários automatizados.

