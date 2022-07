Solidariedade: pague meia entrada no show do Sorriso Maroto e ajude a Apae de Cachoeiro

Por Redação - Redação 31

Advertisement

Advertisement

O show do Sorriso Maroto será realizado no dia 22 de julho e, que tal pagar meia entrada e ainda ajudar a Apae de Cachoeiro? Faltando apenas 11 dias para o grande evento, a solidariedade será um atrativo à parte. Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de meia, desde que seja entregue um quilo de alimento não perecível na portaria.

Continua depois da publicidade

O maior grupo de pagode de todos os tempos se apresenta com outras atrações no parque de exposições. No palco se apresentam também a cantora Paula Neves com a sua banda, os DJ’s Taigo Resende, Gustavo o Brabo e Japa DJ. O evento contará ainda com a apresentação do grupo Mais Swing.

A organização é de Ramon Silveira, responsável por outros grandes eventos realizados em Cachoeiro.

Os ingressos já estão o terceiro lote, e estão sendo vendidos no valor de R$ 60,00 Área Premium e R$ 110,00 a Área Vip. Esse valor não tem alteração para o caso de doação de um quilo de alimento não perecível.

Continua depois da publicidade

Os ingressos antecipados para o show podem ser adquiridos no site https://lebillet.com.br/. Nos pontos físicos também: em Cachoeiro, na Pimenta Prata (Centro) e na Loja Priscila Pizzol Para Elas (Shopping Sul); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

Serviço:

Sorriso Maroto

Data: 22 de julho de 2022

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ingressos: Área Premium – 60,00 e Área Vip – 110,00

Venda na internet: https://lebillet.com.br/

Venda ponto físico: Cachoeiro, na Pimenta Prata (Centro) e na Loja Priscila Pizzol Para Elas (Shopping Sul); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].