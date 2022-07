Setur/ES realiza pesquisa de identificação do perfil do turista na temporada do Inverno

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Terá início, neste fim de semana, a pesquisa para identificação do perfil dos turistas no Espírito Santo na temporada do Inverno. O trabalho é coordenado pelo Observatório do Turismo e mantido pela Secretaria de Turismo (Setur). A coleta de informações será realizada em 14 municípios integrantes de cinco regiões turísticas do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

A pesquisa vai utilizar a coleta digital por meio de tablets ou smartphones e será monitorada por meio de sistema informatizado em tempo real pela Setur. A empresa vencedora da licitação é a Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. O investimento é de R$ 286.000,00.

O objetivo da pesquisa é conhecer o perfil do turista que busca o destino Espírito Santo nesta época do ano. As informações coletadas vão colaborar na definição de ações de promoção e de políticas públicas tanto no Estado quanto nos municípios, além de promover a avaliação dos destinos e equipamentos turísticos.

A abordagem dos turistas será realizada nos seguintes municípios:

Continua depois da publicidade

– Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

– Região Turística Montanhas Capixabas: Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins;

– Região dos Imigrantes: Ibiraçu (Grande Buda), Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá;

Continua depois da publicidade

– Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra (sede e vila de Itaúnas);

Advertisement

– Região do Caparaó: Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço;

Os resultados das pesquisas já realizadas pela Setur estão disponíveis no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo: https://observatoriodoturismo.es.gov.br/ .

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].