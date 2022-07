Sesi ES abre 331 vagas para bolsas de 100% de desconto para ensino médio de fundamental

Por Redação - Redação 53

O Sesi ES está ofertando bolsas de 100% de desconto! São 331 vagas remanescentes para alunos em condição de baixa renda, que desejam fazer parte da rede Sesi de ensino, ao estudar em uma das unidades do Estado. As bolsas de estudo serão válidas para o segundo semestre, cumprindo o ano letivo de agosto a dezembro de 2022.

Ao todo, são 237 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 122 para a 4ª série, 29 vagas para a 6ª série, 43 para a 7ª série, 5 vagas para a 8ª série e 38 vagas para a 9ª série; e 94 vagas para a 1ª série do Novo Ensino Médio.

Para participar do Processo Seletivo, o candidato deve, obrigatoriamente, enquadrar-se na condição de baixa renda a ser atestada mediante autodeclaração em cumprimento ao regulamento do Sesi e possuir nota final anual mínima de 75 pontos nas disciplinas/componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.

As inscrições serão realizadas somente no site do Sesi. Para isso, é necessário anexar no site o documento comprobatório de notas do ano escolar cursado em 2021, no formato PDF (frente e verso), e estar apto a cursar o ano/série pleiteado no Processo Seletivo para Bolsa de Estudos.

Fique atento a todas as condições e requisitos necessários para participação do edital.

Perfil

Os candidatos externos devem ficar atentos ao preenchimento da autodeclaração de baixa renda, no entanto podem ficar dispensados de apresentá-la caso:

Apresentem declaração de que cursam a educação básica em escola pública, ou em instituições privadas na condição de bolsista integral no vigente (2021);

Tenham registro ou sejam membros de família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho 2007.

Como vai funcionar

Ao fazer a inscrição, será necessário apontar para qual série/ ano e unidade Sesi é a vaga pretendida, conforme cada vaga disponível no edital e apresentada acima. O critério para classificação obedecerá a maior média geral em ordem decrescente até completar a totalidade das vagas ofertadas por escola. Em caso de empate, serão utilizados os critérios de maior nota em matemática; maior nota em língua portuguesa; maior idade; persistindo o empate, será realizado um sorteio.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 27 de julho, na Central de Atendimento das Unidades Escolares do Sesi para a qual o candidato realizou.

Mais informações pelo endereço www.sesies.com.br

