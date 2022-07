Servidores de Cachoeiro escolhem membros dos conselhos do Ipaci a partir de segunda-feira (1)

Por Redação - Redação 9

O Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci) realizará, na próxima semana, a eleição dos novos membros dos seus Conselhos Deliberativo e Fiscal. A votação será on-line, com início às 8h de segunda-feira (1) e fim às 17h de quinta (4).

Podem votar os servidores efetivos ativos, que devem acessar o site https://nuvem.agendadatacenter.com.br/cachoeiro/portal/login. O servidor que ainda não tenha login de acesso deve fazer um breve cadastro antes, informando CPF, RG (facultativo) e data de nascimento.

Na página de votação, estarão nomes e fotos dos servidores que são candidatos às vagas. Depois, é só registrar a escolha de um nome para o Conselho Deliberativo, confirmar a escolha, e fazer o mesmo procedimento para o Conselho Fiscal – clique para ver o passo a passo para votação.

O objetivo é escolher três membros titulares para o Conselho Deliberativo e três para o Fiscal, além do mesmo número de suplentes. Eles representarão os servidores do município junto ao Ipaci, deliberando sobre temas importantes e fiscalizando as contas do Instituto.

Imediatamente após o final da votação, será iniciada a apuração, e os nomes dos eleitos serão divulgados no site www.ipaci.es.gov.br. O Ipaci divulgou a relação de candidatos no último dia 18 – clique aqui para conhecê-los.

