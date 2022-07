Serra vai substituir mais de 494 pontos de iluminação pública por LED

Por Redação - Redação 9

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e a Prefeitura da Serra assinaram o convênio do projeto que substituirá 494 pontos de iluminação da cidade pela tecnologia LED. A cerimônia de assinatura foi realizada na sede da prefeitura e contou com a presença do prefeito do município, Sérgio Vidigal, e do diretor da EDP, Fernando Saliba.

A ação foi contemplada na Chamada Pública Projetos de Eficiência Energética da EDP, para incentivar a conservação e uso racional da energia elétrica. Com o projeto, será possível reduzir o consumo de energia da administração municipal referente a iluminação pública em cerca de 727,01 MWh/ano, o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 302 residências em um período de 12 meses, considerando o consumo médio de 200 kWh/mês.

A iniciativa traz benefícios para a população, já que a tecnologia LED proporciona mais conforto visual e nitidez, além de contribuir na diminuição do consumo de energia e redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema que estava sendo utilizado. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

“Beneficiar a população e serviços públicos da área de concessão por meio dos programas de eficiência energética e tornar a iluminação pública das cidades mais eficiente está em linha com nosso propósito de Usar a nossa energia para cuidar sempre melhor. Nos projetos desenvolvidos, contribuímos diretamente para a utilização segura e racional da energia elétrica, e, consequentemente, para a redução de gastos com energia e um melhor uso dos recursos naturais”, afirma o diretor da EDP, Fernando Saliba.

Além de Serra, em 2021, as cidades de Linhares, Mimoso do Sul, Afonso Cláudio, Cariacica, Ponto Belo, Montanha e Atílio Vivácqua também foram contempladas na Chamada Pública de Projetos na categoria Iluminação Pública.

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela ANEEL. Mais informações em: edpes.gestaocpp.com.br

