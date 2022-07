Semmam inscreve vídeos de Guaçuí para seleção do Circuito Tela Verde

Por Marcos Freire - Marcos Freire 6

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), de Guaçuí, finalizou na manhã desta quarta-feira (6), o envio de 20 curtas-metragens produzidos no município, na Mostra de Vídeos Curtas Ambiental, dos anos de 2019, 2021 e 2022, para o Ministério do Meio Ambiente. Os trabalhos vão concorrer à seleção para a 11ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde (CTV).

O CTV é uma iniciativa do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental, da Secretaria de Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente. O Circuito promove a Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente que reúne vídeos com conteúdo ambiental para serem exibidos em todo território nacional. Em edições anteriores, Guaçuí já teve 17 curtas-metragens selecionados e, consequentemente, foram exibidos em várias cidades do Brasil e até alguns países da América do Sul.

O objetivo da Mostra é divulgar e estimular atividades de educação ambiental, por meio da produção audiovisual independente, bem como atender à demanda de espaços educadores por materiais pedagógicos multimídias. Além de estimular e promover ações de educação ambiental, por meio da utilização de materiais pedagógicos audiovisuais.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, a expectativa de seleção de alguns curtas é muito grande. “Enviamos um total de vinte curtas-metragens abordando os temas coleta seletiva, queimadas e desmatamento, e a nossa expectativa é altamente positiva, mesmo diante de uma disputa nacional, para que venhamos a alcançar o nosso objetivo que é ver Guaçuí projetada positivamente e, consequentemente, ver o trabalho magnífico das secretarias de Educação e Meio Ambiente reconhecido em nível nacional”, destaca.

O resultado da seleção dos vídeos para o Circuito Tela Verde será divulgado até o final de novembro no site do Ministério do Meio Ambiente. Os responsáveis pela inscrição serão informados oficialmente.

