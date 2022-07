Secretaria de Obras de Presidente Kennedy abre processo seletivo para contratar temporários

Por Redação - Redação 42

A Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Habitação de Presidente Kennedy abriu Processo Seletivo para atender as necessidades da pasta nos próximos 12 meses. As vagas são para cadastro de reserva com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

A seleção será realizada para as seguintes funções: Arquiteto Urbanista; Assistente Social; Auditor Interno; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro do Trabalho; Engenheiro Elétrico (Eletricista); Engenheiro Mecânico; Engenheiro Sanitarista; Químico; Entrevistador; Técnico de Segurança do Trabalho; e Técnico em Edificações.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 29 de julho a 04 de agosto de 2022, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho, nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.

Confira o edital clicando aqui

