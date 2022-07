Sebrae/ES e parceiros realizam seminário sobre finanças para micro e pequenos empreendedores em Cachoeiro

Por Redação - Redação 8

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) em parceria com o Sicredi, Prefeitura e Sala do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar o Seminário de Crédito, Segurança Financeira e Investimentos Empresariais.

O evento será dividido em três dias, 5, 6 e 7 de julho, com diferentes temas de interesse das micro e pequenas empresas e também de potenciais empreendedores. De acordo com a coordenadora do Escritório Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim, Luciana Nogueira, “o objetivo é levar o conhecimento a respeito da gestão financeira para pequenos negócios e também apresentar as possibilidades que o empresário tem para proteger seus patrimônios e empresas”, explicou.

No dia 5 de julho a palestra “Educação Financeira – O caminho da sua saúde financeira para seu negócio” será ministrada pela palestrante Marilia Miguel Silva Klug, gerente de Agência Sicredi União RS/ES. Já no dia 6, será a vez do gerente de Negócios PJ Sicredi União RS/ES, Sandro De Lima Sales e do assistente de Negócios PJ Sicredi União RS/ES, Emerson Junior Klein Borba falarem sobre “Segurança Financeira e Patrimonial – Protegendo seus bens e o seu negócio”.

O encerramento do seminário acontece no dia 7 de julho com a palestra “Investimentos e Mercado Financeiro – Estratégias e oportunidades” do gerente de Investimentos Sicredi União RS/ES, Pedro Zampirolli Dias.

As atividades acontecem sempre das 18h às 20h e os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/PmcYdn6vQcEBgDSg9, ou pelo Whatsapp do Sebrae: https://wa.me/message/GYGT54GA4Q6TE1. O evento é gratuito e vai acontecer no Sebrae de Cachoeiro.

