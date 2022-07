Saúde e cidadania: Prefeitura de Apiacá trabalha programa Saúde na Escola

Por Marcos Freire - Marcos Freire 21

Por meio da parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, a Prefeitura de Apiacá está realizando o Programa Saúde na Escola (PSE). Durante o ano letivo, são trabalhados, nas unidades de ensino, municipais e estaduais, temas propostos pelo Ministério da Saúde, junto aos alunos.

Dentro do PSE, são trabalhadas temáticas que contribuam para melhorar a saúde, prevenir doenças e, também, trabalhem a saúde mental e a sociabilização dos alunos. Além disso, visam desenvolver a cidadania e a conscientização de uma sociedade mais humana e justa.

Os profissionais da saúde envolvidos, juntos com os professores, trabalham com os alunos em todas as escolas do município, como explica a coordenadora do programa, enfermeira Celi Pereira – Lila. “Iniciamos com os temas Meio Ambiente, Prevenção da Dengue, Prevenção ao Covid-19 e Saúde Bucal, além de Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade”, informa.

Os alunos participam, também, de atividades físicas orientadas por profissionais da área. E, ainda, fazem parte do trabalho a equipe de Saúde Bucal do município, com as profissionais Samyla Aguiar, Ravenna Oliveira e Pryscilla Gonçalves, além do pessoal da ASB, enfermeiras, técnicos de enfermagem e agentes comunitários.

O Programa Saúde na Escola já foi levado para a Escola Municipal de Bonsucesso e Escola Municipal Waldir Monteiro de Barros (Batatal), em parceria com a unidade de ESF III – Zona Rural, e Escola Maria de Lourdes, em parceria com a ESF I e ESF II.

