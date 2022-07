Santa Casa de Guaçuí se destaca por alto índice de altas na hemodiálise

Por Redação - Redação 25

Referência no tratamento renal desde 2016, a Santa Casa de Guaçuí celebra três altas de pacientes renais da hemodiálise nos meses de maio, junho e julho. Léia do Couto Rodrigues, Maria Alice Simões Teixeira e Ilza da Silva Santos receberam alta, respectivamente, e com ela uma nova perspectiva de vida.

Vale destacar que essas pacientes tiveram indicação de tratamento diolítico por meio de outros serviços referenciados para início do tratamento.

O nefrologista responsável pelo setor de hemodiálise da Santa Casa, Dr. Nilton, destacou que a instituição possui protocolos de atendimento que buscam dar ao paciente renal crônico a melhor avaliação e tratamento multiprofissional com uma equipe formada por enfermeiros, nefrologista, técnicos de enfermagem, assistente social, técnicos de máquinas, técnico responsável pela osmose reversa, psicólogo e nutricionista.

“Por conhecer a história dos pacientes e acompanhá-los três vezes na semana, juntamente com os exames mensais, conseguimos ajudar na evolução do quadro, melhorar os cuidados e trabalhar para que essa alta aconteça. Cada paciente é único e cada caso também, por isso as altas também dependem muito do cuidado e disciplina de cada um. Esses momentos são de extrema felicidade para todos nós da equipe”, finalizou o especialista.

