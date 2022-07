“Sala Cultura in Concert”: Sesi prepara uma noite com melodia, arte e poesia

Por Redação - Redação 4

No dia 20 de julho, às 19h, no Centro Cultural Sesi, você tem um encontro especial com a música erudita. Não perca a chance de se conectar com a arte e a cultura. Compre aqui seu ingresso!

Aos apreciadores das músicas eruditas, o Sesi Cultura apresenta o espetáculo “Sala Cultura in Concert”. Uma noite repleta de melodia, arte e poesia, protagonizado pelo Quarteto Zuri, onde farão uma linda homenagem ao compositor austríaco Joseph Haydn e a compositora mexicana Guadalupe Olmedo.

O evento será na Sala Cultura, um espaço amplo do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, às 19h. Um ambiente intimista que irá ser palco para conectar músicas clássicas e pintura em um único espetáculo.

O público, com base na capacidade da sala (máximo de 60 pessoas) poderá ter mais contato com os músicos. O evento acontecerá uma vez por mês, sempre na última quinta-feira do mês.

Sobre o Centro Cultural Sesi

Em 2021 foi inaugurado o Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha. Um novo espaço amplo, democrático, dedicado a melhoraria da qualidade de vida do trabalhador da indústria e em aproximar ainda mais a Cultura da população capixaba, propiciando aos cidadãos e a todos aqueles que nos visitam, momentos de lazer, aprendizado e, acima de tudo, momentos de inspiração.

Dentro do Centro Cultural existe uma sala ampla, que denominamos de Sala Cultura. Foi daí que surgiu o projeto “Sala cultura in Concert”.

Serviço

“Sala Cultura in Concert” com Quarteto Zuri

Quando: 20 de julho

Horário: Às 19 horas

Onde: Centro Cultural Sesi, Jardim da Penha, Vitória

Ingressos: sesiculturaes.com.br

Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

