Saiba quando deve voltar a chover e a fazer frio no Espírito Santo

Quem está com saudade de dias chuvosos e friozinhos vai ter de esperar mais um pouco. A secura do ar e do solo – comum nessa época do ano – deve durar até o final de julho no Espírito Santo e no Sudeste. Até lá, serão poucos episódios de chuva em áreas do litoral, isso quando ocorrer aumento de umidade marítima chegando ao continente.

De acordo com o Instituto Climatempo, “a grande massa de ar seco que vem predominando sobre o Brasil, e atuando fortemente sobre a Região Sudeste, ficou ainda mais forte nos últimos dias e mantém as condições para o bloqueio atmosférico que impede que as frentes frias avancem com força para a região”.

Esse bloqueio das frentes frias que trazem chuva e são seguidas de massas de ar polar são por conta da temperatura da superfície da água do mar entre a costa da Região Sul e o região da costa entre o Uruguai e a Argentina, que não esteve favorável ao deslocamento das frentes frias.

De acordo com o meteorologista do Climatempo, Vinícius Lucyrio, a diferença de temperatura entre essas regiões “volte a ficar mais forte ao longo das próximas semanas, favorecendo a entrada de mais frentes frias, especialmente a partir da segunda semana de agosto. Por enquanto, ao longo das próximas duas semanas, a tendência ainda é de uma situação de bloqueio, com a permanência de ar quente sobre o Centro-Oeste e Sudeste, e ingresso de ar quente também pela Região Sul”.

Além disso, segundo o meteorologista, os modelos atmosféricos computacionais indicam “alguma mudança no final de julho e início de agosto, com enfraquecimento de um bloqueio observado também no Pacífico Sul e consequente enfraquecimento do bloqueio no Sudeste, mas ainda não há sinalização de mudança radical, com grande resfriamento”.

Com informações do Instituto Climatempo

