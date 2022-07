Roberto Carlos culpa superstição com data por ataque de fúria em show

Por Redação - Redação 36

Nos últimos dias, o cantor Roberto Carlos virou assunto na web após mandar um fã “calar a boca” durante um show no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (13).

Nesta quinta-feira (21), a polêmica ganhou um novo capítulo com rumores de que o artista teria atribuído o ataque de fúria a uma superstição.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor teria afirmado nos bastidores que receber uma punição divina por realizar a apresentação no dia 13. O número é relacionado ao azar, fato que o artista acredita fielmente.

“Nada deu certo. Os deuses me desafiaram para eu aprender”, teria dito o cantor. Esta foi a primeira apresentação de Roberto Carlos em um dia 13, segundo o colunista.

“Nunca mais vai fazer show com esse número terrível”, teria dito ainda o cantor.

Na ocasião, Roberto se irritou após os fãs gritarem na frente do palco, e mandou que um dos espectadores do show “calasse a boca”. Na mesma ocasião, ele apenas jogou as rosas vermelhas que distribui em suas apresentações.

