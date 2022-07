Reunião em Brasília vai discutir fim da concessão da BR-101 no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

Na próxima quinta-feira (21) está marcada uma reunião entre representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Ministério da Infraestrutura. Na agenda, que será em Brasília, o tema é a entrega da concessão da BR-101 pela Eco101. Segundo o deputado federal Neucimar Fraga, já é dada como certa a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e toda a bancada capixaba foi convidada.

“Queremos tomar conhecimento da manifestação da Eco101 e os desdobramentos dela. Como a ANTT vai reagir diante da rescisão e também qual o prazo para uma nova licitação e concessão. Vamos discutir, ainda, quais os compromissos da Eco nesse período até a nova licitação”, explicou o parlamentar.

Sobre a cobrança de pedágio durante esse período, o deputado disse que possivelmente a Eco fará um aditivo contratual junto à ANTT em que se compromete a fazer a manutenção, apoio e socorro mediante a cobrança de uma tarifa pré-definida.

“Já tinha dito que isso poderia acontecer”, afirma Neucimar Fraga sobre a desistência. Nomeado coordenador do contrato, fez uma audiência pública onde ficou claro, segundo ele, que a Eco101 pagou mais do que recebeu durante a concessão.

“Segundo a ANTT, a Eco arrecadou R$ 1,6 bilhão e investiu R$ 2,3 bilhões. Ou seja, numa rescisão, quem teria de indenizar seria a ANTT, não o contrário. É preciso levar em consideração não apenas as obras, mas durante todo esse tempo a concessionária recuperou pista, fez terceiras faixas, capinou, mantém guinchos, serviço de saúde, captura de animais. O custeio é de quase R$ 10 milhões por mês. São R$ 16 milhões recebidos em pedágio mensalmente e o custo fixo mensal é de R$ 8 a R$ 10 milhões. Ou seja, há uma sobra de 6 milhões para investimentos por mês”, continua o deputado.

Sobre se a Eco101 terá de pagar alguma indenização pela desistência do contrato, o deputado questiona: “de quem é a culpa do atraso? No trecho Sul, a licença que era para sair em 2015, saiu em 2019. No trecho norte até hoje não tem licença ambiental, não foi liberada. Há dez anos estão analisando a licença ambiental”, diz Neucimar Fraga.

