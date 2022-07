Relíquia com o Sangue de Cristo é recuperada por detetive holandês

Roubada em junho da abadia de Fecamp, na Normandia, a relíquia do Preciosíssimo Sangue de Cristo foi devolvida para um detetive de arte holandês. As informações são da Agência de Notícias AFP, que detalhou que o detetive, considerado o Indiana Jones do mundo da arte, recebeu o pacote com um dos objetos mais sagrados da Igreja Católica numa sexta-feira. A relíquia descansava há mais de mil anos na abadia, quando foi levada por ladrões.

