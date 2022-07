Rede hoteleira capixaba espera alta ocupação durante as férias de julho

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

Depois de dois anos de férias de julho marcadas pela pandemia, o turismo capixaba mostra sinais de aquecimento neste inverno. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis (Abih Nacional) aponta ocupação acima dos 65% dos hotéis do Espírito Santo no período.

O número mostra a continuidade da recuperação do setor e é promissora para o setor que cresce ano a ano no Estado. “O turismo representa 7% do PIB estadual. Antes era 4%. E o nacional é 6,5%”, conta o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis no Espírito Santo, Nerleo Caus.

O Sul do país, tradicional destino por causa do frio, também se destaca. Gramado e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tem expectativa de ocupação de 80% dos leitos. Já no Paraná, a ocupação deve chegar a 75% nas cidades turísticas mais procuradas.

E há aqueles que buscam no Centro-Oeste do país o destino para descansar. Em Caldas Novas e Aruanã, cidades de Goiás, a ocupação pode chegar aos 100%. Na Capital, Goiânia, o percentual deve ficar nos 60%, especialmente por conta do turismo de negócios.

