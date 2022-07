Recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, é abandonado em matagal na Serra

Por Redação - Redação 111

Um bebê recém-nascido, ainda com a placenta e o cordão umbilical, foi encontrado, na noite desta quarta-feira (06), abandonado em um matagal no bairro Feu Rosa, na Serra.

A Polícia Militar informou que foi acionada por um homem de 30 anos. Ele contou aos militares que transitava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, quando ouviu um ruído diferente vindo do meio do mato e, ao verificar do que se tratava, encontrou o bebê, que é do sexo masculino, chorando.

Segundo a PM, o homem recolheu o bebê, voltou para rua para pedir ajuda e em seguida chamou a polícia. Os militares levaram o recém-nascido para o Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, onde recebeu os primeiros socorros. O médico que atendeu o bebê informou que ele havia nascido, provavelmente, há cerca de uma hora antes de ser encontrado.

Em seguida, a criança foi encaminhada para o Hospital Materno e Infantil da Serra para receber atendimento especializado.

A Polícia Civil informou que nenhum suspeito de cometer o crime foi localizado e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança (DPCA). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.

A PCES destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

