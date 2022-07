Quer se qualificar? IEL-ES oferece curso: “Competências para a Transformação Digital no Mercado de Óleo e Gás”

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

O mercado de trabalho cada vez mais busca por mão de obra especializada e aperfeiçoada que estejam alinhadas às demandas de uma Nova Economia, com base em Inovação, Tecnologia, Conhecimento e Criatividade de maneira mais colaborativa. Se você é um profissional executivo da área de energia e deseja se qualificar, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), te ajuda!

Continua depois da publicidade

O curso “Competências para a Transformação Digital no Mercado de Óleo e Gás” pauta o desenvolvimento e o aprimoramento da visão sistêmica do processo de Transformação Digital. A qualificação acontece nos dias 16 e 18 de agosto; 23 e 25 de agosto; 30 de agosto e 01 de setembro; 13 e 15 de setembro, das 18h às 22h, via plataforma Zoom Meeting. Garanta logo a sua vaga!

O que você vai aprender? Ao longo do curso, temas como nova economia, transformação digital, indústria 4.0 e os impactos na cadeia de valor estão entre os conteúdos a serem ministrados. Além de te conectar a tecnologias e novas formas de trabalho, o curso visa te ajudar a entender quais são as necessidades das áreas dentro de empresas e indústrias de Petróleo e Gás.

Buscando trazer resultados eficientes a curto prazo e identificar as competências necessárias para que você se mantenha relevante no mercado de trabalho, a capacitação auxilia no processo de preparação para que você se torne protagonista e agregue valor as equipes que integrar.

Continua depois da publicidade

O curso será ministrado pelos instrutores Augusto Borella Hougaz, vice-presidente de Produtos de Inteligência Operacional para Energia na Intelie, Sergei Bessera, que conta com mais de 30 anos de atuação no segmento de Tecnologia da Informação, com foco na indústria de petróleo e em empresas intensivas em capital e centradas em ativos, e Rafael de Jesus, atualmente responsável pelo laboratório corporativo de inovação da Petrobras.

Serviço:

Quando:

Advertisement

Continua depois da publicidade

16 e 18 de agosto

23 e 25 de agosto

30 de agosto e 01 de setembro

13 e 15 de setembro

Horários: 18h às 22h

Formato: On-line ao vivo, por meio da plataforma Zoom Meeting com interação com dos instrutores.

Instrutores: Augusto Borella Hougaz, Sergei Bessera e Rafael de Jesus.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].