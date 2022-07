PSB confirma um Casagrande que diz estar com energia renovada para continuar

Por Marcos Freire - Marcos Freire 278

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou a candidatura do governador Renato Casagrande, em convenção realizada na manhã deste domingo (31), na sede do Álvares Cabral, em Vitória. Ele terá o senador Ricardo Ferraço (PSDB) como seu candidato a vice-governador e disse, em entrevista coletiva, que os desafios existentes renovam a energia para continuar trabalhando pelo Espírito Santo.

Eles chegaram à convenção acompanhados da senadora Rose de Freitas e outras lideranças. E foram recebidos por uma multidão de correligionários que lotou o local, além de candidatos a deputado, prefeitos e vereadores de vários municípios. E a senadora foi uma das primeiras a falar, destacando a importância da reeleição de Casagrande. “O projeto implantado por esse homem não pode parar, tem que seguir”, disse.

O candidato a vice-governador Ricardo Ferraço destacou também o trabalho que está sendo realizado no Espírito Santo pelo Governo de Casagrande. E convocou todos os presentes a se empenharem em sua reeleição, assim como na eleição dos candidatos das chapas proporcionais da aliança. “Todos que estão aqui, juntos, vamos entregar nossa colaboração para reconduzir Casagrande ao Governo do Estado”, exclamou.

Antes de entrar no local da convenção, o governador Renato Casagrande concedeu uma coletiva de imprensa. Ele disse que esse é um primeiro passo para apresentar a plataforma do futuro governo. “Vamos falar das muitas coisas boas que fizemos e estamos fazendo no Estado, mas também vamos apresentar, a partir do dia 16, as nossas novas propostas que são grandes desafios, porque temos muitos desafios pela frente”, afirmou. “E é esse sentido de responsabilidade que me faz ter a energia renovada para continuar nesse trabalho de implantar novas ações no Estado”, completou.

Estavam presentes também membros da direção estadual e nacional do PSB. “Sou do PSB desde que entrei na vida pública e agradeço por terem me permitido representar o povo capixaba”, destacou, agradecendo também os partidos aliados. “Sempre realizamos campanhas com amplas alianças e isso faz a diferença no Estado”, completou, salientando que seu candidato presidente é Lula, com Geraldo Alkmin, do PSB, como vice, “mas temos, juntos conosco, outros partidos que apoiam outros candidatos e podemos fazer uma campanha, onde cada uma fale bem do seu candidato, sem precisar falar mal do outro”.

