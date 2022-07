Projeto "Guarda Municipal em Ação" ensinará jiu-jitsu para crianças e adolescentes em Marataízes

Por Redação - Redação 9

A Guarda Civil Municipal de Marataízes, em parceria com o Instituto Galante, está cada vez mais presente na comunidade. Por meio do projeto “Guarda Municipal em Ação” os jovens de Marataízes poderão praticar Jiu Jitsu gratuitamente na Base da Guarda Civil Municipal no bairro Belo Horizonte. A primeira fase do projeto terá início agora em 2022 que é a capacitação dos professores Guarda Municipais, com a previsão de início das atividades no primeiro semestre de 2023.

O projeto tem por finalidade promover valores através do esporte, na busca de resultados como, a inclusão de crianças e adolescentes na prática de esportes, dessa forma, combatendo a evasão escolar e contribuir com a inclusão na sociedade.

