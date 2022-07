Primeira Unidade de Saúde da Mulher de Cachoeiro iniciará atendimentos em agosto

Por Redação - Redação 86

Advertisement

Advertisement

A Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa) começará a atender a população feminina de Cachoeiro no próximo mês de agosto. A conclusão das obras da primeira unidade de atendimento exclusivo para mulheres do município foi celebrada em solenidade realizada no edifício, situado à subida da rua Costa Pereira, Centro, na manhã desta sexta-feira (15).

Continua depois da publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), nos próximos dias, será finalizada a instalação de móveis e equipamentos para que os atendimentos possam ter início.

Presentes na cerimônia, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, e o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, destacaram o papel que a Casa Rosa representará para a rede municipal de saúde.

“A Casa Rosa é uma adição importante para a rede de saúde de Cachoeiro. No local, serão concentrados diversos serviços voltados ao público feminino, que terá à sua disposição uma excelente estrutura, com equipamentos modernos e ambientes acolhedores”, afirmou o secretário.

Continua depois da publicidade

“Temos que agradecer essa excelente parceria com a Prefeitura de Cachoeiro para a promoção da saúde de nosso município. Para nós, é um compromisso muito importante estar aqui para contribuir com o atendimento às mulheres de Cachoeiro”, afirmou Valderedo Fontana, diretor da Faculdade Multivix Cachoeiro, instituição parceira da Prefeitura no planejamento e execução do projeto da Casa Rosa.

“É um marco para a saúde pública de Cachoeiro. Para nós, é uma felicidade muito grande poder concretizar esse sonho. Um espaço que será tão importante para o cuidado com o público feminino. É um legado que deixamos para o município, de atenção e cuidado com a mulher cachoeirense”, destacou Victor Coelho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No local, serão ofertados serviços como salas para vacinas e testes rápidos, fisioterapia, odontologia, ultrassonografia, ginecologia, clínica geral, psicologia e nutrição, dentre várias outras áreas, além de um auditório para palestras.

Homenagem

A Unidade de Saúde da Mulher foi batizada com o nome de “Doutora Glaura Moreira Santos”, médica cachoeirense com reconhecidos serviços prestados ao SUS na Região Sul do Espírito Santo. Ela foi homenageada na cerimônia.

Além de Cachoeiro, Glaura atuou na rede pública de saúde dos municípios de Itapemirim e Atílio Vivacqua, e em cidades do Rio de Janeiro, onde se formou e concluiu suas especializações. Faleceu ainda jovem, no ano de 2021, vítima de câncer.

“Ter um espaço como esse de amparo às mulheres, representa muito do que a Glaura fazia. Ela sempre teve a preocupação de realizar um atendimento humanizado em cada paciente e, acima de tudo, transmitir tranquilidade. Preciso agradecer a essa belíssima homenagem, neste projeto, em que mulheres de Cachoeiro poderão ser atendidas por profissionais dedicados, dando seu melhor para a promoção da saúde”, comentou Vagner Santos, viúvo de Glaura, que esteve presente na solenidade junto a outros familiares da médica.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].