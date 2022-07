Primeira turma do curso “Barista - Preparo e Serviço de Café” se forma em Vargem Alta

Por Redação - Redação 9

Um delicioso aroma de café tomou conta do Polo da Universidade Aberta do Brasil de Vargem Alta (UAB), na tarde desta quarta-feira (27). Foi o último dia do curso “Barista – Preparo e Serviço de Café”, que capacitou produtores, empreendedores e entusiastas a preparar e servir a bebida com muita sofisticação e qualidade, ensinando a agregar valor aos seus negócios para fomentar ainda mais o agroturismo no município.

O curso teve carga horária de 15 horas e foi promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), por meio do Programa de Qualificação para o Turismo. As aulas foram ministradas pela barista Lúcia Barros, colaboradora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Prefeitura Municipal de Vargem Alta foi parceira nesta qualificação, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte.

O secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, e o gerente de gestão do Turismo da Setur, Murilo Vago, fizeram questão de prestigiar o último dia do curso, assim como o prefeito Elieser Rabello, o secretário de Turismo de Vargem Alta, Elias Abreu (Maninho), e o coordenador do Senac no Sul do Espírito Santo, Walber Almeida.

Todos os presentes puderam degustar diversos preparos elaborados, capuccinos e outras bebidas feitas com base no café. Alguns dos grãos usados durante o curso foram fornecidos por produtores do município.

A aluna Gabriela Ortiz falou em nome de todos os demais cursandos, e agradeceu a oportunidade de aprendizado. “Gostaria de agradecer a todas as instituições que proporcionaram esse curso para nós. Acho que falo em nome de todos quando digo que foram dias de muito aprendizado e aproveitamento. Gostaria que o curso durasse mais, pois foram momentos proveitosos que com certeza usaremos em nossas vidas e empreendimentos”, disse.

“Gostaria de agradecer a cada aluno aqui presente. A gente trabalha muito para proporcionar o turismo de experiência. O turismo pode ser uma experiência de vida para aquele que se proporciona a viver este momento e vocês hoje são pessoas qualificadas a proporcionar essa experiência aos turistas. E proporcione mesmo! Invista em sua área, invista no que vocês sabem fazer de melhor, que é oferecer um café de qualidade para os nossos turistas”, disse o coordenador do Senac Sul, Walber Almeida.

“O café hoje está numa onda muito positiva, assim como a cerveja artesanal e outros produtos do agroturismo. Não só vocês vão ganhar muito, mas a cidade também ganha com a capacitação de todos vocês”, disse o secretário municipal, Elias Abreu.

O prefeito Elieser Rabello agradeceu a presença do secretário de Estado de Turismo e também o comprometimento do Governador do Estado, Renato Casagrande, com a qualificação do turismo no município de Vargem Alta. “Muito bom o curso. A gente vive em uma região montanhosa e produtora de café e chegou um tempo em que temos menos mão de obra nas lavouras, então precisamos otimizar e melhorar a qualidade do café, para produzirmos menos, mas com maior qualidade, para termos condições de trabalharmos nas propriedades e termos mais oportunidades para comercialização. Só uma lavoura de café de qualidade já é atração para o turista e um café bem preparado desse jeito, agrega muito mais valor ao agroturismo de nossa cidade”, afirmou Rabello.

Em sua fala, o secretário estadual de Turismo, afirmou que Vargem Alta vai receber outros cursos de qualificação para o turismo. “O Senac é nosso parceiro nessa ação. Outros cursos de qualificação virão para o município. Com o fim da pandemia, as pessoas querem lazer, querem ir para locais abertos, áreas de meio ambiente e com isso o turismo de Vargem Alta só tem a ganhar. Também teremos cursos de garçom, de camareira, cozinha italiana, cozinha mediterrânea, entre outros, para qualificar aquela pessoa que já trabalha na área, para trabalhar melhor, e para quem quer entrar no ramo ter a possibilidade de se capacitar. O objetivo é fortalecer o turismo local e criar possibilidades das pessoas aumentarem suas rendas e o turista ser bem atendido e ter a melhor experiência possível”, disse.

Programa de Qualificação para o Turismo

O Programa de Qualificação para o Turismo Capixaba é coordenado pela Gerência de Gestão de Turismo da Setur e as capacitações são realizadas em parceria com as prefeituras, que mobilizam os interessados e viabilizam os locais para realização dos encontros.

