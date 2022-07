Prefeitura de Vila Velha lança cartilha eleitoral com orientação aos servidores municipais

Por Redação - Redação 16

A Prefeitura de Vila Velha lançou, nesta terça-feira (5), uma Cartilha Eleitoral que reúne informações sobre as condutas vedadas aos servidores da administração pública municipal durante o período eleitoral de 2022.

O principal objetivo é orientar os agentes públicos, candidatos ou não, acerca da atuação, bem como dos atos e práticas que possam ser questionados como indevidos nesse período.

No material, por exemplo, há explicações sobre o que são os prazos para desincompatibilização, que é a necessidade imposta por lei aos servidores públicos ou agentes políticos (detentores de mandato) para que estes se afastem, com determinado prazo de antecedência, de seus respectivos cargos.

Os prazos para a desincompatibilização (de 3 a 6 meses) são calculados com base na data do primeiro turno das eleições que, neste ano, ocorrerá no dia 2 de outubro. A falta de desincompatibilização acarreta inelegibilidade.

Entre as restrições impostas está o uso de material publicitário (adesivos, camisas, broches, bandeiras, etc.) que representem candidato ou partido político durante o expediente e quando estiverem nas repartições do município.

Entretanto, se estiver de licença, férias, ou fora de seu horário de expediente, poderá exercer plenamente sua cidadania e participar de ato político-partidário, desde que não se beneficie da função ou cargo que exerça.

De acordo com o secretário de Controle e Transparência, Otávio Postay, “o nosso intuito é instruir quanto ao impedimento do uso do aparelho burocrático da administração pública em favor de candidatura, assegurando assim a igualdade de condições na disputa eleitoral”.

A cartilha foi desenvolvida pela Procuradoria Geral do Município e pela Secretaria de Controle e Transparência, para esclarecer e alertar sobre as principais dúvidas do dia a dia, contendo informações sintetizadas para melhor compreensão do servidor.

