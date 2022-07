Prefeitura de Linhares divulga programação do Forró do Pontal 2022

Por Redação - Redação 7

A Prefeitura de Linhares divulgou a programação oficial do Forró do Pontal 2022, no Pontal do Ipiranga, entre os dias 15 e 17 de julho deste ano na quadra de esportes do balneário, onde tradicionalmente é realizado o evento. Para valorizar os artistas regionais a Prefeitura escalou Filipe Fantin, Farra 2, Comichão, Wallace Playboy e Banda, Fogo na Coisa, Chapahalls, Os Carreteiros, Cipó Cravo, Cambada de Preto, Forró Simininu, entre outras bandas para animar a festa.

O Forró do Pontal 2022 terá espaço para o esporte com uma etapa da Copa Linhares de Kart, com animação do DJ Lebarch, amistoso de futebol sub-20 entre Linhares e São Mateus no Estádio Claudionor Avancini, o Claudinho do Pontal, além da atração para a garotada, a Banda Circo Mágico com apresentação no domingo de festa.

Neste ano as atrações irão se apresentar em dois espaços – a tenda tradição com as bandas de forró tradicional e a Tenda Raiz que irá valorizar o forró pé de serra e outras manifestações culturais. Além das atrações musicais e culturais, a Prefeitura monta um esquema especial para atendimento de saúde, limpeza do balneário e reforço na segurança.

O prefeito de Linhares Bruno Marianelli destacou que o evento tem o objetivo de movimentar a economia do balneário e de resgatar a tradição do Forró do Pontal que é o de reunir as famílias, músicos e adeptos do forró. “Em decorrência da pandemia, o Forró do Pontal ficou sem a realização de duas edições, e agora está de volta ao calendário de eventos do Município. É um evento que atrai turistas de várias regiões do Espírito Santo e de outros Estados aumentando em mais de 70% o fluxo de pessoas que visita o balneário nesse período. O Forró do Pontal é de extrema importância para os proprietários de pousadas, restaurantes, mercados e bares”, destacou Bruno.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, a expectativa é de que o formato mais dinâmico e que valoriza os artistas regionais e locais vai atrair ainda mais forrozeiros. “Mais uma vez, com parcerias e muita criatividade, montamos uma programação que resgata a essência da festa, com forró tradicional e o pé de serra, promovendo o lazer para a nossa gente e turistas, movimentando a comunidade de Pontal do Ipiranga”, disse Fabrício.

Programação:

15/7 (sexta-feira)

19 às 21 horas – Cambada de Preto (tenda tradição)

19 às 21 horas – Cipó Cravo (tenda raiz)

21 ás 23 horas – leco do Acordeon (tenda raiz)

21 às 23 horas – Farra 2 (tenda tradição)

23 às 1 hora – Comichão (tenda tradição)

16/7 (sábado)

6 às 9 horas – Orientação à Melhor Idade (Praça Eclipse)

9 às 11 horas – Amistoso de Futebol Sub-20 Linhares e São Mateus (Estádio)

13 às 18h – Copa Linhares de Kart com Dj Lebarch – Minitrio

18 ás 19 horas – Quadrilha Junina (tenda tradição)

18 às 19h30min – Arrocha o Nó (tenda raiz)

19 às 21 horas – Wallace Playboy e Banda (tenda tradição)

19 às 21 horas – Forró Simininu (tenda raiz)

21 ás 23 horas – Fogo na Coisa (tenda raiz)

21 ás 23 horas – Os Carreteiros (tenda tradição)

23 à 1 hora – Trio Chapahalls – (tenda tradição)

17/7 (domingo)

14 às 16 horas – Banda Circo Mágico (tenda raiz)

16 às 18 horas – Franciele e Rodolfo (tenda tradição)

18 às 20 horas – Filipe Fantin (tenda tradição)

20 ás 22 horas – Procópio Cowboy (tenda tradição)

