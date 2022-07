Prefeitura de Cachoeiro lança editais de fomento ao esporte nesta quarta (6)

Por Redação - Redação 20

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), publicará dois editais de incentivo ao esporte: um para patrocínio de eventos e outro para apoio a projetos.

O investimento total nas iniciativas selecionadas será de até R$ 198 mil. Serão R$ 78 mil para até 18 eventos esportivos de âmbito nacional, estadual (regional) e municipal, e R$ 120 mil para sete projetos em cinco categorias: Nacional, Estadual/Regional, Municipal, Esporte de Aventura/Radical e Paradesporto.

As inscrições ficarão abertas até 31 de julho. A participação é aberta a qualquer instituição do país que atue na área esportiva, seja privada ou sem fins lucrativos. Os projetos devem estar relacionados às áreas do desporto de formação, lazer, educacional, de rendimento, de participação, aventura, desporto radical e adaptado.

Os editais com as regras para participação do processo de seleção poderão ser conferidos no Diário Oficial do Município desta quarta e na página da Semesp, no site da prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br).

“Os editais de fomento são instrumentos muito importantes para contribuir com a realização de eventos esportivos no município, gerando visibilidade e atraindo atletas e visitantes de outras cidades e estados para Cachoeiro. Além disso, fortalecem a prática esportiva, de lazer e a qualidade de vida aos moradores do município”, destaca Ramon Silveira, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

“Com essa ação, estamos investindo tanto no esporte quanto no desenvolvimento econômico do município. Ao incentivar novos eventos esportivos, depois de dois anos de interrupção, devido à pandemia, estamos contribuindo para incluir Cachoeiro no cenário esportivo nacional, atraindo investimentos e fazendo girar a economia local”, salienta o prefeito Victor Coelho.

Em caso de dúvidas sobre a participação nos editais, os interessados podem entrar em contato com a Semesp, pelo telefone (28) 3155-5616 ou pelo e-mail: [email protected].

