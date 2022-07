Prefeitura de Cachoeiro entrega nova ambulância para unidade de saúde de Pacotuba

Por Redação - Redação 5

Nesta sexta-feira (8), a Prefeitura de Cachoeiro fez a entrega de uma nova ambulância para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Pacotuba. Equipado para realização de remoções simples, o veículo vai garantir melhores condições no transporte de moradores da região que precisem de atendimento em outras unidades de assistência em saúde no município.

“No ano passado, fizemos uma série de serviços de manutenção e repaginamos a UBS de Pacotuba. Agora, entregamos uma ambulância, recurso assistencial tão importante, sobretudo, para as comunidades do interior, por facilitar deslocamentos de pacientes para atendimentos na sede do município”, destacou o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Dez novas ambulâncias

A ambulância de Pacotuba é uma das dez adquiridas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) neste ano. No dia 1º de julho, foi realizada a entrega do veículo de Soturno. Outras quatro ainda serão entregues, nos próximos dias, aos distritos de Conduru, São Vicente, Burarama e Córrego dos Monos.

Desde o início do ano, quatro estão a serviço do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do Marbrasa, do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e do atendimento a pacientes acamados feito pelas equipes da Semus.

O prefeito Victor Coelho relembra que os recursos para aquisição dos veículos – mais de R$ 1.750.000 – foram obtidos a partir da recuperação de recursos de emendas parlamentares, referentes a saldos remanescentes do período de 2009 a 2020.

“Entregas importantes para a população, como essas ambulâncias, são resultado de um trabalho sério, baseado no uso eficiente e racional dos recursos públicos”, frisa.

