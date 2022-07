Prefeitura de Anchieta autoriza reforma da quadra e praça de Morro da Penha

Por Redação - Redação 4

A Prefeitura de Anchieta autoriza hoje (18) as obras de reforma geral da quadra poliesportiva e da praça anexa da comunidade de Morro da Penha, na sede do município. O prefeito Fabrício Petri irá assinar a ordem de serviço no local às 19h.

Com a reforma, a quadra irá ganhar diversas melhorias e equipamentos. Entre eles, recuperação do alambrado, pintura da mureta e do piso da quadra com demarcação, reforma do vestiário, instalações elétrica, entre outros serviços. A praça também será totalmente revitaizada com novo sistema de iluminaçao.

A empresa responsável é SP Engenharia LTDA, que tem 120 dias para concluir a obra. O valor do investimento é de R$ 343.155,59, aplicado com recursos próprios do município.

