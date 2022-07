Prefeito de Itapemirim vai ao DER buscar melhorias para as rodovias do município

Por Redação - Redação 26

Nesta quinta-feira (14), o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, acompanhado do vice-prefeito, Fábio Pereira (DaGata), e o secretário de Obras, Fernando César Rodrigues da Silva, estiveram no Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), onde foram recebidos pelo diretor-presidente, Luiz Cesar Maretto Coura.

Na ocasião, esteve em pauta a execução de importantes obras em rodovias do Município, entre elas o recapeamento da Rodovia do Sol, no trecho compreendido entre Itaipava e Itaoca; O recapeamento das avenidas Criatiano Dias Lopes e Bernardino Monteiro (entre o hospital e a exposição).

A reabilitação da ES 487, que liga a sede de Itapemirim x BR-101 (Piabanha), com nova camada asfáltica, área de acostamento, e sinalização; a recuperação e duplicação da Rodovia do Penedo; e a conclusão da Rodovia do Contorno de Itaoca (trecho 01), além da obra de calçamento na subida de acesso ao monumento natural “Frade e a Freira”.

Na ocasião Dr. Antônio Rocha destacou ainda que pretende revitalizar a rua Amphilóphio de Moreno, e a avenida Beira Rio, além de construir uma ponte de mão dupla e revitalizar a ponte velha, transformando-a em uma área de lazer.

O município pode contar com o nosso trabalho nestes projetos em favor da população. “A nossa previsão é que em agosto o DER inicie os recapeamentos destas rodovias, e muito em breve teremos mais notícias boas para Itapemirim”, garantiu o diretor-presidente do DER.

