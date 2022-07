PP confirma apoio à reeleição de Casagrande em convenção estadual

Por Marcos Freire - Marcos Freire 17

Com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e do então pré-candidato a vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), o Partido Progressista (PP) aprovou o apoio à reeleição do governador. A convenção reuniu políticos que podem estar em palanques diferentes e também decidiu sobre as chapas proporcionais para deputado federal e estadual. Além de aprovar o encaminhamento da executiva nacional para que a estadual decida sobre a vaga para o Senado e dois suplentes.

Ricardo Ferraço chegou antes do início dos trabalhos. Ele colocou que estar com a reeleição de Casagrande é evitar que “aventuras políticas tomem de assalto o Espírito Santo”. “O governo de Casagrande tem um grande projeto para o Estado”, disse, ressaltando que vai trabalhar por esse projeto.

O deputado federal Josias da Vitória, que é coordenador da bancada federal capixaba, colocou que sempre está pronto a somar pelo Estado e que o PP também entendeu isso. “O PP podia pleitear uma vaga na chapa majoritária, mas entendemos que há algo maior que é o Espírito Santo”, afirmou.

O governador Renato Casagrande se dirigiu aos presentes e agradeceu ao PP pelo apoio e disse que o partido fará de três a quatro deputados federais e estaduais. “Agradeço o apoio unânime à minha candidatura e de Ricardo Ferraço”, disse, ressaltando que o PP será parceiro de um futuro governo. “Já fizemos muito, mas o importante é o que vamos fazer, para construir um estado com cada vez mais qualidade de vida”, concluiu.

Palanques

A convenção do PP era uma das mais esperadas no Estado, por reunir políticos que estão em palanques diferentes em nível nacional e até estadual dentro do partido. A sigla fechou com Casagrande que está com Lula para presidente, mas é aliado do presidente Bolsonaro em nível nacional. Assim como há lideranças da sigla que não estarão com Casagrande na campanha.

Este é o caso do deputado federal Evair de Melo, vice-líder do Governo Federal na Câmara. Ele afirma que respeita a posição do partido – e até não votou contra o apoio à reeleição de Casagrande, mas afirma que vai trabalhar para a recondução de Bolsonaro a presidente e para eleger Guerino Zanon a governador. “Guerino será governador do Estado”, afirmou à nossa reportagem.

Alegando que precisava se ausentar por causa de outros compromissos, Evair de Melo se retirou da convenção assim que o governador Renato Casagrande chegou ao local. Já de sua parte, Casagrande incluiu Evair nos agradecimentos que fez à bancada federal pelo trabalho realizado em favor do Estado.

A convenção foi coordenada pelo presidente do PP, Marcus Vicente, e também contou com a presença do secretário geral do partido, Marcos Delmaestro, a deputada federal Norma Ayub, deputado federal Neucimar Fraga, deputado estadual Marcos Madureira e deputada estadual Raquel Leasa entre outras lideranças.

