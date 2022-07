Polícias Civil e Militar realizam Operação Varredura para combater tráfico de drogas em Muniz Freire

Por Redação - Redação 82

Cinco pessoas, três homens e duas mulheres, foram presas na manhã desta sexta-feira (1°), durante a Operação Varredura, realizada pelas Polícias Civil e Militar, no município de Muniz Freire. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca.

Um dos investigados é oriundo do bairro São Pedro, em Vitória, onde integrava uma facção criminosa. Ele possui extensa ficha criminal e responde a um processo criminal por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o homem estava em Muniz Freire em decorrência de ter sido vítima de duas tentativas de homicídio por gangues rivais, na região metropolitana. Na residência do investigado havia um cão da raça pitbull, que atacou os policiais, sendo necessário o uso de munição de borracha para conter o animal.

Outros dois investigados residem há mais tempo no município e também possuem envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Em uma das casas havia a presença de quatro crianças e uma adolescente, filhos e neto do casal suspeito de traficar drogas.

Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar local, enquanto o casal foi preso.

Operação Varredura

A operação foi a etapa externa das investigações que foram iniciadas há alguns meses, com o objetivo de identificar e reprimir a ação de traficantes de drogas na comunidade.

A operação contou com policiais militares da Força Tática do 14° BPM e também com policiais civis da DEIC e da DIPO de Venda Nova do Imigrante. Esteve presente também, a cadela Mona, da equipe K9, que auxiliou na localização de drogas em uma das residências. 15 policiais participaram da ação.

Em continuidade às ações, a PC se deslocou até o distrito de Piaçu, onde prendeu um jovem de 21 anos, que responde a um processo criminal por tentativa de homicídio, em fevereiro deste ano.

Resultado

Cinco pessoas foram presas no total. Entre elas, duas mulheres. Os materiais apreendidos, dentre eles vários aparelhos smartphones, serão analisados detalhadamente em busca de provas para instruir a investigação.

Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardarão o prosseguimento das investigações.

