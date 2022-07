Polícia identifica adolescente de 12 anos que ameaçou fazer ‘massacre’ em escola

Por Redação - Redação 193

Advertisement

Advertisement

Uma adolescente de 12 anos foi identificada pela inteligência da 16ª Delegacia Regional de Linhares, por ser a autora das ameaças de um possível “massacre” que aconteceria, no dia 15 de julho, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Elza Roni Scarpati, localizada na Lagoa do Meio.

Continua depois da publicidade

No dia 15 de julho, a data da suposta ameaça, o caso foi acompanhado pelas polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) do Espírito Santo, que deram suporte aos alunos e funcionários da escola. As investigações da Polícia Civil tiveram continuidade e foram concluídas nesta quarta-feira (20), ao informar que as publicações ameaçadoras partiram de uma aluna de 12 anos que estuda na escola.

“Os policiais chegaram à autoria do fato, após uma investigação do nosso Setor de Inteligência, que fez um trabalho minucioso de rastreamento das publicações. A estudante foi ouvida e confessou a autoria do crime, dizendo que fez isso para de se vingar de um aluno que a ameaçava, mas negou que tivesse a intenção de cometer os crimes. Disse que iria praticar somente nas publicações e que as fotos das armas, incluídas na postagem, foram retiradas da internet”, contou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O delegado alertou para que pais e responsáveis fiquem atentos ao que os filhos fazem na internet, para evitar que sejam vítimas de crimes e também que os pratiquem. “A resposta rápida da polícia só confirma que a internet não é terra sem lei e que os crimes ali praticados deixam rastros e serão devidamente investigados e punidos. A adolescente vai responder pelos seus atos na Vara da Infância e da Juventude de Linhares”, acrescentou Lucindo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].