Polícia Federal prende um dos responsáveis por furto de computadores e equipamentos da Ufes

Policiais Federais prenderam, no começo da noite desta terça-feira (26), um homem de 21 anos, idealizador e um dos responsáveis pelo furto de 84 computadores, 37 monitores e 15 projetores pertencentes à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O crime ocorreu no dia 02 de agosto do ano passado e foi percebido no dia seguinte pela Administração da Universidade. A partir da comunicação do fato, a Polícia Federal passou a trabalhar inicialmente com os dados e vestígios disponíveis no local e conseguiu desvendar o crime e determinar os responsáveis.

Assim, nesta terça, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários em ação conjunta com policiais da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo e a atuação das Guardas Municipais de Serra, Vitória e Vila Velha, conseguiram localizar e prender o suspeito nas imediações de um hospital em Vila Velha.

Entenda o caso

O plano para furtar os equipamentos da Ufes foi gestado na primeira metade do ano passado, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo entre o suspeito preso ontem e outro detento que lá cumpria pena em regime semiaberto.

O outro detento teria dito que havia trabalhado na universidade e que teria furtado alguns computadores num local onde haveria ainda muitos outros (CT-I). O homem preso, que já era beneficiário do regime semiaberto, conseguiu uma vaga para atuar na universidade nas áreas de limpeza e jardinagem.

A Ufes é uma das entidades parceiras da Sejus nos programas de ressocialização de condenados.

Com acesso às dependências do Campus, tendo localizado o local indicado onde estavam os computadores e equipamentos, o suspeito fez contato com a esposa do outro detento, que lhe informou sobre os materiais.

A mulher, motorista de aplicativo, então se juntou a ele para executar o furto. O suspeito preso arrombou uma das portas, subtraiu os equipamentos e os guardou em coletores de lixo.

Na parte da tarde, outros três detentos do regime semiaberto, que também trabalhavam na universidade, levaram os coletores para uma via de acesso próximo ao auditório onde a mulher recolheu os equipamentos. Um dos detentos é cunhado do homem preso.

De posse do material furtado, o suspeito preso nesta terça e a esposa do detento que deu a informação sobre o local onde os equipamentos estavam armazenados, passaram a vendê-los por preços abaixo dos praticados no mercado como forma de se livrar rapidamente do produto do crime.

Próximos passos

A Polícia Federal agora pedirá a prisão dos outros envolvidos e levará suas conclusões ao Poder Judiciário para o devido processamento e julgamento dos indiciados. Quanto aos materiais furtados, novas medidas serão tomadas objetivando determinar os compradores dos equipamentos e, em havendo sucesso, sua restituição à Ufes, legítima proprietária dos mesmos.

O homem preso, apesar da pouca idade, passou 05 (anos) no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) por diversas infrações análogas a crime e, já maior de idade, contava com uma sentença condenatório por roubo (art. 157 do Código Penal), tendo ficado preso por cerca de dois anos, até conseguir a progressão para o regime semiaberto e praticar o furto contra a Ufes.

Após sua prisão ele foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal para formalização das medidas legais e, na sequência, conduzido para o sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

Os investigados responderão pelo crime de Furto Qualificado (art. 155, § 4º., I e IV) e poderão ser condenados a um apena de até 08 anos de reclusão.

