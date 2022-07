Polícia encontra crianças entre 3 e 11 anos em situação análoga ao trabalho escravo no ES

Por Redação - Redação 144

Advertisement

Advertisement

Policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, durante ação integrada com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), realizada na última quinta-feira (30), prenderam dois homens, de 54 e 46 anos. O primeiro foi preso pelo crime de trabalho análogo à escravidão e o segundo por receptação.

Continua depois da publicidade

Na ocasião, as equipes se dirigiram até a localidade de Bom Retiro, zona rural de Alfredo Chaves, onde prenderam o homem suspeito de receptação. Ele foi conduzido à delegacia, pagou fiança e foi liberado.

Durante a ação, foi removida a caminhonete do suspeito, com restrição de impedimento judicial. Dando prosseguimento à operação, os policiais seguiram até outra localidade da zona rural do município, em Ribeirão do Cristo, com o objetivo de averiguar uma denúncia de trabalho escravo contra um homem de 54 anos.

“No local, foi constatado o serviço de três crianças, entre 3 e 11 anos, e de cinco adultos, entre 29 e 53 anos, em situações análogas ao trabalho escravo, atuando em uma fábrica de embalagens. Toda a família e o proprietário do sítio foram encaminhados para a Delegacia de Alfredo Chaves. Ressalto ainda que o suspeito tem passagens criminais por homicídio, roubo, porte irregular de arma de fogo e ameaça”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, delegado Luis Carlos Pascoal.

Continua depois da publicidade

O indivíduo foi autuado por reduzir as vítimas (cinco pessoas) à “Condição Análoga a de Escravo”, como estabelece o Artigo 149 do Código Penal, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. A comunicação de prisão foi feita à Justiça Federal – Seção Judiciária do Espírito Santo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].