Peixe das profundezas é encontrado no Chile e deixa moradores com medo de "profecia catastrófica"

Um peixe-remo gigantesco, de 5,8 metros, foi pescado nos mares do Norte do Chile na última segunda-feira (11). O que era para ser apenas um fato surpreendente, causou apreensão nos chilenos. Isso porque esse tipo de peixe vive em águas profundas e, segundo os mais supersticiosos, podem prever o futuro. As informações são do Extra.

Essas criaturas foram avistadas antes do terremoto que destruiu Fukushima em 2011, no Japão, e matou mais de vinte mil pessoas. Muitos apontaram que inúmeros peixes-remo, ou regalecos, foram encontrados entre 2009 e 2010 nas praias da região. O mesmo aconteceu no México dez dians antes de um terremoto de 7,5 graus na escala Richter se abater sobre o país, em 2020.

Segundo a Wikipedia, o peixe-remo é conhecido no folclore japonês como o Mensageiro do Palácio do Deus do Mar (Ryugu no tsukai), cuja aparição é presságio de tsunamis/terremotos. Ele habita profundezas marinhas entre 20 e mil metros e pode chegar aos 11 metros de comprimento. “Segundo o especialista em sismologia Kiyoshi Wadatsumi, em virtude de habitarem as profundezas do oceano, estes animais são mais sensíveis a movimentações sísmicas do que em comparação aos animais que habitam a superfície, razão pela qual é feita a associação entre estes desastres naturais e a presença deles nas praias”.

