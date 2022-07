Para celebrar 1º emprego, jovem doa parte do salário para ajudar crianças hospitalizadas em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 43

Um cachoeirense de 18 anos decidiu doar parte do seu primeiro salário em forma de agradecimento após ser contratado por uma empresa de comunicação em Cachoeiro de Itapemirim.

Enrique Moté assumiu a função de analista de redes sociais e, para comemorar a conquista do primeiro emprego, escolheu o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) para receber R$ 300, que foram usados na compra de lápis de cor, que vão ajudar crianças internadas na unidade no momento de lazer.

Com o valor, o Hifa conseguiu adquirir 83 caixas que serão utilizadas nas atividades de colorir. Essas atividades, por mais simples que sejam, são essenciais no processo de estabilização da saúde e de interação das crianças.

“Sempre quis ajudar, fazer uma doação, de alguma maneira. Mas, antes, não tinha como. Prometi para mim mesmo que faria quando tivesse um emprego. Essa oportunidade chegou e assim que recebi meu primeiro salário, procurei o hospital para doar. Foi uma quantia simbólica, mas pretendo todos os meses ajudar alguma instituição”, disse o jovem.

O hospital comemorou a doação. “Ato de solidariedade é lindo de ver. De um jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho é ainda mais especial. Olha a atitude do Enrique Moté, que decidiu doar R$300,00 do seu primeiro salário para ajudar as crianças do Hospital Infantil. Uma forma de distrair as crianças em tratamento e tornar o dia delas mais leve”, divulgou o Hifa.

