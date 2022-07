Pai e filha acusados de matar empresário em Santa Maria de Jetibá vão a júri popular

Por Redação - Redação 79

Remi Pereira dos Santos e a filha dele, a empresária Gilvana Pires Pereira Tesch, vão a juri popular na próxima quinta-feira (21). Os dois são acusados de planejar o assassinato do esposo de Gilvana, Arnaldo Tesch, morto com facadas nas costas dentre da fábrica dele, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o homicídio foi na noite do dia 10 de outubro de 2012, no bairro Córrego do Ouro. Três homens invadiram a serraria e renderam Arnaldo Tesch e o sogro. Os dois foram levados para um local onde as câmeras não tinham alcance. Os vídeos do circuito interno de segurança deixam claro que o sogro auxiliou os invasores, guiando o bando para longe das câmeras.

Também foi constatada a demora por parte do sogro no socorro ao empresário, que perdeu muito sangue, não havendo chances para salvamento. Além disso, momentos antes do crime, a viúva sinalizou com uma lanterna para que os três invasores entrassem em ação. Os três homens fugiram após o crime em um dos veículos de Arnaldo Tesch.

O motivo do crime seria a vontade de Gilvana de se separar do empresário. Como não conseguiu a separação, Gilvana convenceu o empresário que fizesse seguros de vida com valores altos em seu nome. Na sequência, teria contado com a ajuda do pai para matar o marido, ficando com o dinheiro do seguro.

