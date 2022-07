Oportunidade! Julho começa com vagas de emprego no Sine de Anchieta

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 20

Nesta sexta-feira (1), várias empresas de Anchieta estão ofertando vagas de emprego, por meio do Sine. Se você está em busca de trabalho, esta é uma boa oportunidade para voltar ao mercado.

As oportunidades são para diversos cargos e escolaridade. No entanto, é preciso se cadastrar para concorrê-las. O atendimento presencial é das 08h às 17h, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 767, no Centro de Anchieta, na Casa do Cidadão. Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone (28) 3536- 3488.

