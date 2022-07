Operação realizada em Cachoeiro pela Polícia Civil termina com a prisão de seis criminosos

Por Redação - Redação 323

Uma operação realizada pela Polícia Civil (PC), no município de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (29), terminou com a prisão seis criminosos.

Apelidada de “Operação Tigre”, a ação foi possível através do serviço de investigação da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) do município. Oito investigadores e o delegado Rafael Amaral, que coordenou os trabalhos, saíram às ruas para capturar foragidos da justiça.

Como resultado, seis homens foram presos, acusados de crimes como homicídio, assalto, tráfico de drogas e agressão contra mulher. Um deles, inclusive, é um dos responsáveis pelo furto qualificado e com formação de quadrilha, ocorrido no mês de fevereiro de 2009, em uma agência do Banco do Brasil de Cachoeiro, onde foram roubados mais de R$ 200 mil.

As prisões aconteceram nos bairros Amarelo, Basiléia, Centro, Aeroporto e Gilson Carone, em Cachoeiro; e no bairro Exposição, em Castelo.

Todos os presos foram, inicialmente, encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para, em seguida, serem encaminhados às respectivas unidades prisionais.

Segundo o delegado, a DEIC vem realizando, semanalmente, operações para retirada de investigados e condenados das ruas, o que certamente auxilia direta e indiretamente na redução de crimes diversos.

